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Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
6 saat önce
- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor.
- Bakan Kasapoğlu federasyon başkanları ile buluşuyor
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile buluşuyor. Bakan Kasapoğlu, görüşme öncesi açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
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