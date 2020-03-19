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Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamada bulunacağı bildirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamada bulunacağı bildirildi.
Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla Ankara'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.
Kasapoğlu'nun, toplantının ardından saat 17.00'de açıklama yapacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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