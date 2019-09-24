Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bir araya geldi
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Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bir araya geldi

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde cimnastik, güreş, judo, okçuluk, tekvando ile atıcılık ve avcılık federasyonlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde cimnastik, güreş, judo, okçuluk, tekvando ile atıcılık ve avcılık federasyonlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun, federasyon başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik, idari ve mali konularla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu'nun, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmaları adına topyekun şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bakanlık olarak federasyonlarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı sporcularımızın gelişimi ve başarısı için seferber etmiş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve yakın ilgisi bu önemli süreçte hepimiz için büyük bir önem arz ediyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Federasyon başkanlarına olimpiyat sürecinde sporcuların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında talimat veren Bakan Kasapoğlu'nun, başkanların kota müsabakaları öncesi ve sonrasında antrenör ve teknik ekiple de sık sık bir araya gelmesini istediği belirtildi.

Toplantıda federasyon başkanlarının görüş ve taleplerini dinleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun, Tokyo 2020 yolunda titizlikle çalışmaya devam edeceklerini vurguladığı kaydedildi.

Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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