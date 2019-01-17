Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. - ANKARA

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