Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti
46 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı
Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı
Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti
Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı