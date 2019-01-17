Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti
23 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı
Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti
Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçının, 22 Ocak'ta Oynanacak
Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı