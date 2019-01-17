Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti

23 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti

Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçının, 22 Ocak'ta Oynanacak Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:34:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]