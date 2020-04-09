Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız' - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın iletişim kanallarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyatlara sporcu gönderme noktasında ortaya koyduğu katkıyı ve bu anlamda Türk sporunun önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın iletişim kanallarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyatlara sporcu gönderme noktasında ortaya koyduğu katkıyı ve bu anlamda Türk sporunun önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:


"Öncelikle tebrik ederim. Olimpiyat mücadelesinde, olimpiyat sürecinde kota alan sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki uzun bir yol. Başarıya giden yolda emek harcayan, gayret ve çaba gösteren tüm sporcularımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Bu çerçevede federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu anlamlı çabaya katkı sağlayan spor camiasının tüm paydaşlarını da tebrik ediyorum. Fenerbahçe, olimpiyat noktasında, olimpiyata sporcu gönderme noktasında gerçek anlamda katkı ortaya koyan, bu anlamda önemli bir paydaşımız. Tüm kulüplerimizi olduğu gibi Fenerbahçe'yi de cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten olimpiyatlar, bizlerin mücadelesini ve başarısını taçlandıracağı önemli bir sembol olarak adlandırıyorum. Olimpiyatları, bu mücadeleyi, bu başarıyı taçlandıracağımız önemli bir aşama olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin sporcularını, diğer tüm sporcularımızı bu anlamda çok ama çok ciddi bir süreci yöneteceklerine olan inancımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki spor, ülkemizin çok önem verdiği bir konu. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önemi, sporcuya olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu alanda geldiğimiz nokta, gerçekleştirilen tesis devrimi, sporcularımıza yaptığımız yatırımlar hakikaten önemli bir aşamayı gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. 2019 yılında aldığımız başarılar, her branşta sporcularımızın performansı bizleri gururlandırdığı gibi, mutlu kıldığı gibi inanıyorum ki 2021'de de Tokyo'da bu başarıları yine onlarla taçlandıracağız ve şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine biz de inanıyorum ki şahit olacağız. Bu çerçevede kulüpleriyle, federasyonlarıyla yani spor camiasının tüm paydaşlarıyla herkese çok ama çok önemli görevler düşüyor. Ben, bu önemli görevleri başarıyla taşıyan tüm kulüplerimize; Fenerbahçe'ye bu süreçte ve bu vesileyle teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. İnşallah kulüplerimizle, sporun tüm paydaşlarıyla el ele vererek başarıyı her alanda iddiamızı ortaya koyacağız, buna inanıyoruz. Futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle, jimnastiğiyle, atletizmiyle her alanda Türk sporcusunun, Türk gençlerinin potansiyeli hepimizin malumudur. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarma noktasında, gençlerimizi bu anlamda yetenekli oldukları sporlara, branşlara yönlendirme noktasında biz de bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projemizi, güzel bir şekilde yürütüyoruz. Bu proje sayesinde inanıyoruz ki çok kısa vadede nice şampiyonları gerek ulusal gerekse uluslararası seviyede birlikte göreceğiz. Onlarla gurur duyup onları alkışlayacağız. Biz gençlerimize, biz sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz, sporcularımız hem sportif yönleri itibariyle hem de birer kişi olarak yani kişilikleriyle her yönleriyle örnek bir durumu ortaya koyuyorlar. Ben, tüm sporcularımızı olimpiyat yolunda çalışan, başaran ve bu yolda çaba sarf eden tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum."


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:22 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
00:09
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 00:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]