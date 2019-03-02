Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

57 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan? Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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