Üye Girişi
"Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" - Son Dakika

"Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak"

29.06.2021 15:35

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Aydın iline yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, "Gençlik ve Spor Yatırımları" protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer ilgililer katıldı. Programda, Aydın'ın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, " Türkiye'yi baştan başa saracak gençlik ve spor yatırımlarımızla şehirlerimizin gücüne güç katmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun dört bir yanını karış karış geziyoruz. Şehirlerimizin, ilçelerimizin ihtiyaçlarını, milletimizin taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Aydın'da idik. Orada şehrimizin değerli yöneticileriyle bir araya gelme fırsatımız oldu; bu istişare toplantısında Aydın'ın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIĞIMIZIN İMKANLARINDAN İSTİFADE EDEMEYEN TEK BİR EVLADIMIZ KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Aydın iline son 19 yılda yapılan hizmetlerden bahseden Bakan Kasapoğlu, "Bugün hamd olsun, aldığımız kararları yerine getirmek üzere bir aradayız. Türkiye'nin son 19 yılda yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişmeden her şehrimiz gibi Aydın da payını almıştır. Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. Bin 422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezi yok iken; biz bugün 2 Gençlik Merkezimiz ile Aydınlı gençlerimizin hizmetindeyiz. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür" şeklinde konuştu.

"AYDIN'A VE 17 İLÇESİNE MÜJDELER VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Şehre yeni yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Bugün ise; Aydın'a ve 17 ilçesine müjdeler vermek için buradayız. Yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Aydın'ın gencine, çocuklarına, yetişkinlerine şifa olsun, enerji olsun, iyilikler güzellikler getirsin inşallah. Aydın'dan Bolu'ya, Şırnak'tan Kırşehir'e kadar, Bakanlığımızın imkanlarından istifade edemeyen tek bir evladımız kalmayıncaya kadar çalışacağız. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, bir hayat tarzı haline getireceğiz. Basketbolu yaygınlaştırıyoruz. Yeni 12 Dev Adamlar yetiştiriyoruz. İşte Aydın'a inşa edeceğimiz 150 basket potası da bu seferberliğin bir ürünü. İnşallah bu vesileyle Aydın'da geleceğin dev adamlarını yetiştireceğiz" diye konuştu.

"BİR GENCİMİZİN BİLE HEBA OLMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Gönüller arası köprüler kuranlardan olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Çok şükür milletle arasına duvar örenlerden değil, gönülden gönüle köprüler kuranlardan olduk. Biz böyle gördük, bu düsturla çalışıyoruz. Hep eserlerimizle konuştuk, bundan sonra da eserlerimizle konuşacağız. Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak. Bir gencimizin bile heba olmasına gönlümüz razı değil. Biz çalışacağız, onlar yürüyecek koşacak, biz bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Aydın ili idarecileri ile günün anısına fotoğraf çektirdi. Aydınlı yöneticilerinin Kasapoğlu'na getirdikleri hediyeleri taktim etmesinin ardından protokol töreni tamamlandı.

(Ali Nargüner - Nurullah Geylani/İHA)

Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak
Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak
Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak
Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak
Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak

Mehmet Kasapoğlu, Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı 17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı 16:18 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı
Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin

Son Dakika Haberleri
17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı         
17:11
Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek         
16:50
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement