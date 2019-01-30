Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Fıa Başkanı Todt'u Kabul Etti

Bakan Kasapoğlu, Fıa Başkanı Todt'u Kabul Etti

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Fıa Başkanı Todt'u Kabul Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Jean Todt ile bir araya geldi. Taraflar, ortak çalışma alanları ve yol güvenliğinde farkındalığın artabilmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturma ve gençlerin katılımı konusunda özen gösterdiklerini belirtti.


Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı'nın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todt'a, Türk otomobil sporlarının gelişimine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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