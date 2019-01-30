Bakan Kasapoğlu, Fıa Başkanı Todt'u Kabul Etti
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Jean Todt ile bir araya geldi. Taraflar, ortak çalışma alanları ve yol güvenliğinde farkındalığın artabilmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturma ve gençlerin katılımı konusunda özen gösterdiklerini belirtti.
Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan
Yazıcı'nın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todt'a, Türk otomobil sporlarının gelişimine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:59 Kaynak: AA
Sinema Kanunu, Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz