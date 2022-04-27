Bakan Kasapoğlu'ndan Bahçeşehir Kojesi'ne tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

(İHA)