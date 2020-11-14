Bakan Kasapoğlu: "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması"

14.11.2020 14:19
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul, dünya başkenti, göz bebeği şehrimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra dünyaca ünlü efsane pilotlar, İstanbul'da buluştu. Türk gençlerinin bu konudaki ilgisi ve heyecanını, gençlerle bir araya geldiğimizde görüyorduk. Hem gençlerimiz açısından hem ülkemiz açısından mutluluk verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Formula 1 yarışlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Böylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil, 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması, İstanbul için ayrı bir heyecan. Bunu, 'Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması' olarak ifade etmek istiyorum. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İnşallah önümüzdeki süreçte de gençlerimizin talepleri ve heyecanlarıyla pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"İki milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul'da olacak"

Salgın dolayısıyla organizasyonda seyirci olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Seyirciler bu işin önemli bir parçası ama maalesef pandemi süreci bizleri kısıtladı. Pandemiye rağmen bu organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde seyirciyle birlikte daha güzellerini gerçekleştirmek nasip olur. İki milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul'da olacak. Dünyanın incisi, göz bebeği şehrimizde bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sahip olduğu tesislerle dünyayla rekabet ettiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle diğer organizasyonlarıyla pek çok marka organizasyonu dört dörtlük gerçekleştirmiş bir şehrimiz. Bu noktada emek, gayret, alın teri var. Bunlar rastgele oluşan faktörler değil. Ülkemizin özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili talep eden değil, talep edilen, aranan, istenen bir ülke olması, bir çalışmanın, bir gayretin ürünü. Yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizin dört bir tarafında ilmek ilmek işlenen; salonlarıyla, statlarıyla, kortlarıyla, pistleriyle ülkemizin 81 vilayetinin her noktasında ışıl ışıl parlayan tesislerimiz var. İstanbul'da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler, spor turizmi noktasında iddiasını ortaya koyuyor."

"Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden"

Formula 1 gibi birçok organizasyonu en güzel şekliyle spor camiasıyla buluşturacaklarını kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yolda gayret gösteriyoruz. Bu ideale ulaşmak için bir çaba var. Bu noktada 18 yıldan beri devlet eliyle atılan adımlar var. Bugün göğsümüzü gere gere geldiğimiz aşamayı onurla, gururla ifade ediyoruz. Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden. 9 yıl önce efsane pilotlar buraya geldi ve yarıştı. Hem İstanbul hem Intercity İstanbul Park, bu camiada iz bırakan bir marka olarak varlığını devam ettiriyor." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonun gençler için ilham kaynağı olmasını umut ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Sporda pek çok branşta iddiası olan ve bu iddiasını her geçen gün güçlendiren gençlerimiz var. Bu gençlerimiz aynı zamanda otomobil sporlarında da hızla yükselen bir jenerasyonu temsil ediyor. Bunlardan biri de Ayhancan Güven. Biz bu gençlerimizi desteklemekle onların yanında olmakla gurur duyuyoruz. Onlar da ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Yarış sonunda verilecek kupaya ilişkin detayları da paylaşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonun sonunda alınacak kupa, Türkiye Cumhuriyeti'nin o şanlı mührünün bu organizasyonlarda ne kadar güçlü olduğunu temsil etmesi açısından önemli. Kupada ay-yıldızımız, Galata Kulesi, dünyayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Ülkemizin asil sembolü, tarihimizin, medeniyetimizin sembolü lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı temsil ediyor. Ülkemizin bu çapta böyle bir organizasyona mührünü vurması, ortaya koymuş olduğu vizyon, güçlü liderliği, bizlere aşıladığı öz güven ve bu anlamda atılan adımlar, bizleri gururlandıran bu eserlerde ilham olması, ülkemize bu tür organizasyonların her daim kazandırılması noktasındaki samimi destekleri dolayısıyla saygı değer Cumhurbaşkanımıza spor camiamız, gençlerimiz adına şükranlarımı armağan ediyorum."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının sonunda sporculara başarı dileyerek Intercity İstanbul Park yönetimi, Türkiye Otomobil Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı         
14:10
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı         
13:05
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu         
12:51
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada         
11:49
Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti         
10:34
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 14:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei