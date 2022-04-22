Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir süredir rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kasapoğlu, Vedat Yangın'ın doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.