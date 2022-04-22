Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı hastanede ziyaret etti

22.04.2022 23:35
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı hastanede ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir süredir rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kasapoğlu, Vedat Yangın'ın doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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