Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: Fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini...
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini...

Bakan Kasapoğlu: Fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini...

23 dakika önce

'HİÇBİR GÜÇ MEHMETÇİĞE DESTEK VEREN SPORCULARIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşası tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu: Fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini..., System.String[]

'HİÇBİR GÜÇ MEHMETÇİĞE DESTEK VEREN SPORCULARIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEZ'

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşası tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir" dedi.

"SPORCULARIN SELAMI MEHMETÇİĞİMİZİN KALBİNE ULAŞMIŞTIR"

Sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor demek kardeşlik demek. Spor demek barış demek. Biz de son günlerde hamdolsun son günlerde çok bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Pek çok branşta sporcularımızın başarılarıyla övündük. Bu başarılar, bu işin başlangıcıdır. Büyük başarılarının müjdecisidir. Ben bu vesileyle başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle, sempatisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam gönderen sporcularımıza ben de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Sporcularımızın selamı, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere devirmek isteyenler, bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler, hiçbir şekilde sporcularımızın başarısının önüne ve bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz. Hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı temsil eden, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız. Şuan bulunduğumuz Bursa, bu şanlı tarihe şahitlik etmiş bir şehirdir. Sporcularımızla, gençlerimizle, her alanda gelişeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kompleksi gezerek sporcularla sohbet etti.

Gürkan DURAL-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,


Mehmet Kasapoğlu, Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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