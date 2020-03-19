Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği... - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği...

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası saat 17.00'de açıklama yapacak.

Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği..., System.String[]

Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası saat 17.00'de açıklama yapacak.

basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:44 Kaynak: AA

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