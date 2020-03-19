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Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası saat 17.00'de açıklama yapacak.
Bakan Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası saat 17.00'de açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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