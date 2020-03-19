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Bakan Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"
Bakan Kasapoğlu: " Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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