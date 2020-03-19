Bakan Kasapoğlu: " Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" - İSTANBUL