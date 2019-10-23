Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybolseverlere keyifli ve rekabeti yüksek bir karşılaşma izletti. Mücadelenin sonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Sahada, Türk voleybolunun iki güzide kulübünün centilmence ve fair play ruhuna yakışır şekilde mücadele etmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Galatasaray, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor
UltrAslan'dan Belhanda tepkisi: Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti nasıl kendinde buluyor? Jimmy Durmaz'dan sert tepki: İnanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]