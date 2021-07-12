Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum"

Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin havalimanında maruz kaldığı durum sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'ın Atina şehrine giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kafile 2 saat havalimanında bekletildi.

Yaşanan durum karşısında Galatasaray'ın yanında olduklarını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL