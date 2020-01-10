Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde eline mikrofonu alarak Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlara spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

MUHABİRLERE BAKAN KASAPOĞLU SÜRPRİZİ

Kızılay'da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun röportaj yapması

Bakan Kasapoğlu'nun muhabirlere soru sorması

Detaylar


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
21:36 Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde - Son Dakika Spor
21:28 Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: "Beşiktaş ile görüşüyor" - Son Dakika Spor
21:23 Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerinde yarı finalde! - Son Dakika Spor
21:21 Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı - Son Dakika Spor
21:18 Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı - Son Dakika Spor
20:49 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı - Son Dakika Spor
20:11 Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]