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Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak."
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