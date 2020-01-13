Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve... - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve...

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak.

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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