Bakan Kasapoğlu; Gaziantep Sporun Başkenti Olacak

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışın yaptı. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada Gaziantep'e yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'ten duyduğu mutluluğu dile getiren Kasapoğlu, "Gaziantep'e gençliğimiz için geldik, gençliğimizi daha yüksek noktalara taşımak için, gençliğimizi daha donanımlı kılmak için ve bu çerçevedeki yatırımları projeleri çalışmak için geldik. İnşallah 2019 yılının ilk günlerinde gelip Gaziantep'imizin adına gerekli olan ülkemizin gençliği adına çok daha varlıklı ve daha aydınlık bir yıl geçireceğimize ümit ediyorum" dedi.

Gaziantep'in her mahallesine bir spor tesisi kazandırmak istediklerini ifade eden Kasapoğlu, önemli bir proje gerçeklmeştirdiklerini ve her mahalleye bir yüzme havuzu kazandırma projesini önceki gün ilan ettiklerini söyledi. Kasapoğlu, Gaziantep'ten şampiyon yüzücülerin çıkacağını, bu anlamda Gaziantep'in sporun da başkenti olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep'te çok önemli projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak da gençlik merkezleri ile spor tesisleri yaptıklarını kaydetti.

Ziyarette kentin ihtiyaçları yapılması gerekenler hakkında da konuşan Kasapoğu, yaşlı, genç, engelli, engelsiz demeden spor tesislerinde herkesin spor yapması gerektiğine vurgu yaptı.

GAZİANTEP TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KENTLERİNDEN BİRİSİ

Bakan Kasapoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademesi hakkında bilgi vererek Gaziantep'e yapılmış olan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'in Türkiye'nin en genç kentini olduğunu ifade eden Şahin, Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatındaki yerine vurgu yaptı.

Şahin, "Adını Necip Fazıl koyduk. Çünkü Necip Fazıl, bizim için edebiyattır sanattır şiirdir ama bundan çok daha önemlisi irfandır erdemdir. 'Ayağa kalk Sakarya' deyip nasıl bu toplumun özgüvenin yerine gelmesini gösterdiyse şiirleri ile önemli mesajlar vermiştir. 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın!' diyerek dik duruşunu göstermiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademesi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından akademi içerisindeki spor salonuna inceleyen Bakan Kasapoğlu burada spor aletlerinin denemesini yaptı.

Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Fatma Şahin'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Kasapoğlu'na Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hediye takdiminde bulunuldu.