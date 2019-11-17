Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ve bu dalda bunu başaran ilk takım olarak Türk eskrim tarihine geçen Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan ve bu dalda bunu başaran ilk takım olarak Türk eskrim tarihine geçen Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Özbekistan'da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan milli takımımızı kutluyorum. Gençler dünya kupalarında altın madalya kazanan ilk takım olarak eskrim tarihinde bir ilki de gerçekleştiren milli sporcularımızın bu başarısı, bizlere büyük mutluluk yaşattı. Böyle güzel derecelerin eskrime gönül veren genç kardeşlerimiz için de başarıya giden yolda büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam!
İYİ Partili Aytun Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir İngiltere deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 23:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]