Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti.

Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, sporcular Habibe Afyonlu, Hanife Özcan, Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Özlem Yıldız, Ayten Mediha Yeksan, Müberra Güneş, Berat Bahadır, Buketnur Karabulut, Sıla Ersin, Cem Ata Demirtaş ve Münir Ertuğ'un yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların ülke için gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah olimpiyat yolunda çok daha sık bir araya geleceğiz. Daha güzel başarılar yakalamak adına iş birliğimizi ve iletişimimizi çok güçlü tutacağız." diye konuştu.

Judonun "nezaket yolu" anlamına geldiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Sizler, aynı zamanda nezaket, rakibe ve insanlara yaklaşım açısından da örnek teşkil eden arkadaşlarımızsınız. Judonun ülkemizde hem performans grafiği hem de popülarite noktasındaki yükselişi apayrı bir sevinç kaynağı. Pek çok branşta olduğu gibi judoda da iddiamızı, heyecanımızı daha yukarı taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu başarıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere tüm uluslararası müsabakalarda el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sporun geniş kitlelere yayılması ve eğitimin sporcular bakımından önemine değinen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sporu herkesin hayatına sokmamız lazım. Yalnızca gençler değil. Bunun için çalışıyoruz. Sporda başarıya odaklanmanın yanı sıra diğer yönlerden de kendimizi geliştirmemiz lazım. Okuyacağız, derslerimize devam edeceğiz, Başarılı olmak için her alanda gayret sarf edeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta sporcu bursunu ilan ettik. Artık müsabakalara hazırlanırken derslerde kaybettiğiniz zamanı telafi etme adına düşük puan alsanız bile vakıf üniversitelerimizin çoğundan sizler için bu taahhüdü aldık."

Federasyon başkanı Huysuz'dan, milli judocuların 2019'daki uluslararası organizasyonlarda 68'i altın 191 madalya elde ettiği ve şu ana kadar Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanan 5 judocu bulunduğu bilgisini alan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, yarınların Türkiye'sinde sizler gibi yetenekli arkadaşlarımızı spora kazandırmak. Yetenek taraması projemizle 1,2 milyondan fazla genci tespit ettik. Bunun yanında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) çalışmalar var. Yerel yönetimler, kulüpler ve federasyonlarımızla sporu, kültür ve hayat tarzı anlamında yaymak, başarıyı daha yukarıya taşımak için çalışmalarımız devam edecek."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcularla tek tek tanıştı. Judocular ise Kasapoğlu'na imzaladıkları milli formayı hediye etti.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ordu, Ceren'e ağladı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]