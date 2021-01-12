Bakan Kasapoğlu genç motor sporcularını kabul etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu genç motor sporcularını kabul etti

12.01.2021 16:42
Bakan Kasapoğlu genç motor sporcularını kabul etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporcularını kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporcularını kabul etti. Gençler arasında motor sporlarının popülaritesinin artmasına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu tür sporlar ilgi görüyorsa, gençler arasında popülaritesi artıyorsa, bunlar sizin sayenizde, sizlerin açtığı bu yol sayesinde, başarılar sayesinde oluyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında genç motor sporcularını kabul etti. Bakan Kasapoğlu gerçekleşen etkinlikte, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Asrın Rodi Pak, Otomobil Sporcularından Ayhan Can Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ile bir araya geldi.

"HEP 'TÜM BRANŞLARDA İDDİALIYIZ' DİYORUZ"

Yeni yılın daha büyük başarılarla taçlanacağına inandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Tabii sizler milletimizin her daim gururusunuz. Bu anlamda sizlerin bizlere yaşattığı değerli başarılar, inanıyoruz ki artarak devam edecek ve sizler pandemi sürecine rağmen pek çok anlamda başarıyı, mutluluğu hakikaten bize yaşattınız. Biz hep ifade ediyoruz, pandemi sürecini güçlenerek fırsata dönüştürerek geçireceğiz diye. Hamdolsun her alanda sporcularımız, sizler de dahil olmak üzere çok anlamlı başarılar elde ettiniz. Böylesine zor bir süreçte halkımıza cimnastiğiyle, yüzmesiyle ve sizlerin gayretleriyle pek çok başarıyı yaşattınız ve inanıyoruz ki 2021 yılında da bu öncü başarılar daha büyük başarılarla taçlanacak. Hep iddiamız tüm branşlarda diyoruz. Birini diğerinden ayrıt etmeksizin devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gayretimizi, çabamızı, desteğimizi tüm branşlarımızın istifadesine sunuyoruz."

Spor altyapısının son 18 yılda büyük gelişim kaydettiğini de aktaran Kasapoğlu, "Bu arkadaşlar hem bugünlere dair hem de yarınlara dair ümidimiz. Çok büyük imkan olarak görüyoruz sizleri. Sizlerin başarısında emeği herkesi tebrik ediyorum. Bizim altyapımız son 18 yılda her branşta olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da ciddi gelişim gösterdi. Bunu da her geçen gün daha yukarılara taşımaya da kararlıyız. Yatırımlar var. En güzide şekilde organize ettiğimiz organizasyonlar var. Pandemi nedeniyle bu yıl bazılarına ara verdik ama inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. FIA'dan çok olumlu geri dönüşler var. Biliyorsunuz ülkemiz bu tür organizasyonlarda artık isteyenden ziyade artık istenilen konuma geçti. Bu çerçeve de 2021 pek şampiyonaya, pek çok müsabakaya ev sahipliğimizle geçecek" açıklamasında bulundu.

"SİZLERE BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE HER DAİM YANINIZDA OLDUĞUMUZU ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTİYORUM"

Motor sporlarında Türkiye'nin önünü açık görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu tür sporlar ilgi görüyorsa, gençler arasında popülaritesi artıyorsa bunlar sizin sayenizde, sizlerin açtığı bu yol sayesinde, başarılar sayesinde. Bu anlamda federasyonlarımız açtığı yol, federasyonlarımızın bu anlamdaki stratejik yaklaşımları, bu gayretleri, açıkçası öncü gayretlerdir. Ben bu manada da federasyonlarımıza, yöneticilerimize, başkanlarına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ülkemizin hem motor sporlarında, hem otomobil sporlarında önünün de açık olduğunu görmekten ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Antrenörler, aileleriniz, teknik ekipler bu başarılara hakikaten katkısı çok büyük olan değerli arkadaşlarımız. Yol arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere bundan sonraki süreçte de her daim yanınızda olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Kapımız gönümüz sizler için her zaman açık olacak. Bakanlığımızın, devletimizin tüm imkanları sizlerin yanında olacak" diye konuştu.

(Ali Nargüner - Bayram Türüdü/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu genç motor sporcularını kabul etti - Son Dakika


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