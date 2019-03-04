Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Genç Sporcuları Sevindirdi!

Bakan Kasapoğlu Genç Sporcuları Sevindirdi!

18 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunup, spor tesislerinde inceleme yaptı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunup, spor tesislerinde inceleme yaptı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu sporculara milli takım forması sözü verdi ve Ankara'ya davet etti.

Bakan Kasapoğlu, Marmaris'te Siteler ve Tepe mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Kasapoğlu, Kafelerde oturanlarla selamlaşarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 

Marmaris Tenis Akademisi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, aralarında milli tenisçilerin de bulunduğu sporcularla konuştu. Genç sporcuların çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, akademideki çocukları Ankara'ya davet etti.

Bakan Kasapoğlu Mayıs ayında genç sporcuları Ankara'ya beklediğini belirterek, "Mayıs'ta sizi iki gün Ankara'da misafir edeyim. Anıtkabir'e, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığına, müzelere gidelim" dedi

Küçük Doğukan Bakan'dan Köfte İstedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması renkli anlara da sahne oldu.

Kasapoğlu çocuklara Ankara'ya geldiklerinde Bakanlık'ta kendilerine kahvaltı mı öğle yemeği mi istediklerini sorunca çocuklardan ilginç cevaplar geldi. Bazı çocuklar kahvaltı isterken bazı çocuklar ise öğle yemeği istedi. Doğukan Özdemir isimli çocuk ise Bakan Kasapoğlu'ndan köfte istedi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bakan Kasapoğlu'nun Ankara davetine oldukça sevinen genç sporcular, Bakan Kasapoğlu'nun milli takım forması gönderme sözü ile ikinci bir mutluluk yaşadı

Ziyaretin ardından bazı spor alanlarında da incelemede bulunan Kasapoğlu, Marmaris Yat Limanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:00 

Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Marmaris, Güncel
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