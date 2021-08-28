Bakan Kasapoğlu, genç tekvandocuları tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalyayla tamamlayan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 6'sı altın, 6'sı gümüş, 11'i bronz olmak üzere 23 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Sporcularımızın ümitler kategorisinde takım halinde Avrupa şampiyonluğu elde etmesi bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."