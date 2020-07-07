Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbilirği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi, Eryaman Stadı'nda takip etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:02 Kaynak: İHA
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