Bakan Kasapoğlu: "Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz"

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere her konuda inandığını ve güvendiğini söyleyerek, "Bakanlık olarak gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere her konuda inandığını ve güvendiğini söyleyerek, "Bakanlık olarak gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gençlerle ve sporcularla aramıza kimse giremedi, giremez de" dedi.

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni bugün Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin katıldı. Gaziosmanpaşa halkı için güzel bir tesisin temel atma töreninde bir araya gelindiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türkiye ayrı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Hamd olsun ki bu devrim de Gaziosmanpaşa'nın. Bugün Küçükköy'de olmak bizler için ayrı heyecan. Hem bugün hem de bundan sonra bizler de Gaziosmanpaşa'nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle olmaya devam edeceğiz. Tabii Türkiye büyük bir dönüşüm geçiriyor diyoruz. Dün Giresun'daydık. Geçtiğimiz günlerde önemli bir felaket yaşandı. Dün orada ciddi bir organizasyonla yaraların sarıldığını gördük. Bu ülkenin bir ve beraber olarak tüm imkanlarıyla milletinin emrinde olduğunu ve güçlü şekilde bunu ortaya koyduğunu gösteriyor. Giresun'da anlamlı, gelecek vaat eden gençlik yatırımlarını konuştuk. Tesislerimizi ziyaret ettik. Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü görüyoruz. Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak buradayız. Biz Gaziosmanpaşa halkının hizmetindeyiz. Bu yüzme havuzunun inşallah belediyemiz ile inşa edeceğiz ve bu sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Yüzme bizim önem verdiğimiz projelerden biri"

Türkiye'nin ciddi su kaynaklarına sahip olduğunun da altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabii yüzme bizim önem verdiğimiz projelerden biri. Son 18 yılda sahip olduğu havuzları var, tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 3 portatif havuz açtık, pandemiye rağmen. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemize çok anlamlı katkı sundu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacağız. Bugün temelini atacağımız bu tesisi de inşallah en kısa zamanda açacağız" şeklinde konuştu.

"Gençler neredeyse biz oradayız"

Gençlere inandığını ve güvendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bazıları tekrar bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyor. Ama biz lafla peynir gemisi yürümediğini icraatlarımızla gösteriyoruz. Bakanlık olarak gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gençlerle ve sporcularla aramıza kimse giremedi, giremez de" diye konuştu.

"Türkiye'nin evlatları her şeyin en güzelini hak eder"

Yüzmeyi halkın ulaşabileceği seviyeye getirdiklerini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu havuzlar anlamlı bir misyonu ifade ediyor. Türkiye'nin evlatları her şeyin en güzelini hak eder. O yüzden yüzmeye ulaşmanın kolaylaştırdığımız bu havuzlara başta kadınlarımızı çünkü kadınlar toplumun öncüsü. Gençler öncelikli olmak üzere bu tesisimiz yüzme bilmek isteyen herkese hizmet edecek. Yüzmeyi ilerletmek isteyenleri de yetiştireceğiz ve onlar da Türk bayrağını dalgalandıracak" dedi.

Hasan Tahsin: "Gençlerimiz, sporseverlerimiz spor tesislerine kavuşsun istiyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin de açılışla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Gaziosmanpaşa'da gençlerimiz, sporseverlerimiz spor tesislerine kavuşsun istiyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizde bir tane yüzme havuzu, spor tesisi, gençlik merkezi ve benzeri etkinlik alanları bulunmayan bir şehirde ilk yaptığımız icraat, kollarımızı sıvayarak arkadaşlarımızla birlikte şehrimize yani sizlere hizmet adına spor komplekslerimiz ve mekanlarımız olması gerektiğini düşündük. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda mekansal olarak yüzme havuzumuza, spor kompleksimize, gençlik merkezimize, bilgi evlerimize kavuştuk. Tabii bunların yeterli olmadığını ve bu şehre daha fazla hizmet etmek etmemiz gerektiğini düşündük. Gençlerimizin geleceğiyle ilgili, sporla ilgili önlerini açacak, onları ülkemizi temsil edecek, uluslararası şampiyonalara taşıyacak önemli yeteneklere ihtiyaç vardı."

Bakan Kasapoğlu: Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz
Bakan Kasapoğlu: Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Yüzme, Bakan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz' - Son Dakika Spor

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