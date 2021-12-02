Bakan Kasapoğlu, gençlere telekonferansla seslendi Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Van'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na telekonferans yöntemiyle bağlandı.

TBMM'deki çalışmalara katıldıkları için Van'a gidemediğini aktaran Kasapoğlu, en kısa zamanda bu kentte gençlerle bir araya geleceklerinin sözünü verdi.

Gençlerin Türkiye'nin bugününde ve geleceğindeki önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Bayrağı alıp daha yukarılara taşıyacak olan tüm gençlerimiz, bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' emanetini, bu vurgusunu daha yükseklere taşıyacaklardır. Gençlerimiz sadece bizim değil, insanlığı umududur. Biz biliyoruz ki gençlerimiz hem Türkiye'nin hem de insanlığın geleceği için önemlidir. İyiliği arttırmak için, iyiliğin peşinden koşmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin vakitlerini verimli geçirmesi ve başarıya ulaşmaları için tüm imkanları sunmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Bu yolda olan tüm gençlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bu anlamlı misyonu paylaşmaya, bu kutsal yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler için bu toprakların gençleri, insanlığı için söyleyecek sözü, atılacak adımı ve gayreti olan herkes başımızın tacıdır." dedi.

Sporla, yeni projelerle ve pek çok atılımla gençleri güçlendireceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerin dik duruşu bugün her zamankinden daha önemli ve kıymetli. Türkiye'nin gücü sizin gücünüz sevgili gençler. Kardeş hukukumuza, birliğimize zarar vermek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugün sevginin ve kardeşliğin sembolü Van'dan tüm dünyaya birlikte sesleniyoruz. Türkiye insanlığın kalbidir. Bu bin 400 yıllık duvarı, güçlü kardeşliğimizi hiçbir odak yıkamaz, yıkamayacak. Anadolu yaylasında inşa ettiğimiz bin medeniyeti yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Herkes bilsin ki bu kutlu medeniyet var oldukça bizler de en güçlü şekilde var olacağız. Birlikteliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."