Bakan Kasapoğlu, gençleri "30Altı İklim Zirvesi"ne davet etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, gençleri "30Altı İklim Zirvesi"ne davet etti

06.06.2022 11:38
Bakan Kasapoğlu, gençleri "30Altı İklim Zirvesi"ne davet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Bakanlık tarafından 10 Haziran Cuma günü İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirveye gençleri çağıran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim umudumuz, geleceğimiz. Onların iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız yerleri doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bunu da gençlerimiz ile birlikte başarabiliriz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz zirvenin amacına ulaşacağına inanıyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, gençleri '30Altı İklim Zirvesi'ne davet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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