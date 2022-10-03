Bakan Kasapoğlu: "Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar"

03.10.2022 14:52
Bakan Kasapoğlu: "Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Onları karamsarlığa sürüklemeye çalışacaklar ama biz her zaman gençlerimizin yanında onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya, onlar üretsin, araştırsın, bağımsız bir şekilde düşünsün, kendini en iyi şekilde yetiştirsin diye her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı dolayısıyla bir dizi ziyaretler ve açılışları gerçekleştirmek için Bolu'ya geldi. Bakan Kasapoğlu, partililerle yaptığı görüşmesinin ardında basın toplantısı düzenledi.

"GENÇLİK BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Mehmet Kasapoğlu, gençleri istismar etmeye çalışanların karşısında kendilerini bulacağını belirterek, "Gençlik bizim en büyük gücümüz. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Gençlerin umudunu büyütmek, onların önünü açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençleri istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa karşılarında her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugüne kadar giremedikleri gibi hiçbir şekilde de giremeyecekler. Bunun altını çiziyorum" dedi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Gençlerin üretmesi ve araştırması için yanlarında olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Onları karamsarlığa sürüklemeye çalışacaklar ama biz her zaman gençlerimizin yanında onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya, onlar üretsin, araştırsın, bağımsız bir şekilde düşünsün, kendini en iyi şekilde yetiştirsin diye her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"GENÇLER, GENÇ ODAKLI SİYASETİMİZİ EN İYİ BİLENLER"

Gençlerin bilgilerinin çalışmalarında ilham kaynağı olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkenin evlatları ve özellikle gençler 20 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın genç odaklı siyasetinin ne kadar samimi, ne kadar özverili olduğunun farkındalar. Gençlerin, genç odaklı siyasetimizi en iyi bilenler olduğunu görüyorum. Tüm illerde gençlerle bir araya geliyoruz. Güçlü Türkiye idealini, milli politikaları, milli teknolojiyi, milli sanayiyi, milli üretimi en iyi bilenlerin gençler olduğuna da yakinen şahit olduğumu da gururla ifade ediyorum. Gençlerle iftihar ettiğimizi, onlarla daha güçlü, daha aydınlık yarınların yaklaştığını görüyorum. Bu da bizim çalışmalarımızda en büyük motivasyon en büyük ilham kaynağı" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem - İHA)

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar' - Son Dakika

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