Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. Biz el ele ve omuz omuza vererek, ülkemizi, memleketimizi adım adım, karış karış geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. Biz el ele ve omuz omuza vererek, ülkemizi, memleketimizi adım adım, karış karış geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde yenilenecek Atatürk Stadyumu ve yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu alanında incelemelerde bulunarak, amatör spor kulübü başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum amirleri ve AK Parti'li yöneticiler tarafından karşılandı.

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Başkan Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na tesisleri gezdirerek, yenilenecek Atatürk Stadyumu'yla ilgili hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu stadyumun bakanlık eliyle kısa sürede bölgeye yakışır bir şekilde yenileneceğini söyledi. Kasapoğlu daha sonra kaleye geçen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na şut çekti.

Kasapoğlu ve beraberindekiler ardından Yeni Mahalle'de yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu alanında incelemelerde bulunarak, Keşan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

'PROJELERİMİZİ ARTIK HAREKETE GEÇİRİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin sadece bugününü değil yarınlarını da düşündüklerini belirterek, "Bizim felsefemiz bu. O yüzden uzun süredir başkanımızla konuştuğumuz projelerimizi artık harekete geçiriyoruz. Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanması için gereken tüm altyapıyı en kısa sürede Keşan'da buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için Keşan'ın gençleri için hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi.

'40 YILLIK KEŞAN STADINI DAHA MODERN BİR ŞEKLE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Halkın tüm kesimlerinin spora olan erişimini kolaylaştırmak, sporcu envanterini geliştirmek ve sporun tabana yayılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kasapoğlu, "40 yıllık Keşan stadını çok daha güzel ve modern bir şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya 7/24 bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bunu Keşan'la buluşturacağız. Mevcut spor salonumuzu da tüm yönleriyle ele alıyoruz. Ayrı bir havuz yapılacak. Bakanlık olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Hem halkımızın yüzmeye erişimi hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek açısından yarı olimpik olarak inşa edeceğimiz Keşan havuzu da halkımıza hayırlı olsun. İhalesi kısa zamanda belediyemiz tarafından yapılacak ve en kısa sürede de bunları halkımızla buluşturacağız" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, EN BÜYÜK UMUDUMUZ'

Bakan Kasapoğlu, sporun tabana yayılması için erişiminin kolay olması gerektiğini vurgulayıp, "Mahallelerimizi semt tipi sahalarla donatacağız. 11 mahallemizde de futbol, basketbol ve voleybol oynanabilecek. Ülkemizdeki en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa ettik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. İnşallah gerektiğinde butik gençlik merkezlerimizden bir tanesini de yine Keşan'a kazandıracağız. Gençlerimizi sahalara, salonlara ve gençlik merkezlerine bekliyoruz. Ülkemizin en büyük gücü, milli birliği ve beraberliği. Biz el ele ve omuz omuza vererek, ülkemizi, memleketimizi adım adım, karış karış geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde amatör spor kulübü başkanlarıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Bakan Kasapoğlu, buradaki görüşmenin ardından karayoluyla Keşan'dan ayrıldı.


Mehmet Kasapoğlu, Keşan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:13 Kaynak: DHA

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