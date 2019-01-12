Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"

1 saat önce

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep, Güncel
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