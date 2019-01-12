Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"
1 saat önce
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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