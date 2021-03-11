Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız"
11.03.2021 15:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Trabzon'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Trabzon'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde katıldı.
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