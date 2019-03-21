Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gençlerin Müzik Yarışmalarını İzledi

Bakan Kasapoğlu, Gençlerin Müzik Yarışmalarını İzledi

51 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki gençlik merkezlerine üye olan gençler arasında düzenlenen Kültür Sanat Yarışmaları'nın Ankara'da gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesi finallerini izledi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlerin Müzik Yarışmalarını İzledi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki gençlik merkezlerine üye olan gençler arasında düzenlenen Kültür Sanat Yarışmaları'nın Ankara'da gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesi finallerini izledi.

Bakanlığın konferans salonunda 'Sahne sırası sende' sloganıyla düzenlenen Türk müziği yarışmalarında oluşan atmosferden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Uğruna çalıştığımız tablo tam olarak budur. Bizler gençlerimizin bugün olduğu gibi her zaman bir araya gelip dostça ve kardeşçe aynı sahneyi paylaşmalarını istiyoruz. Yaşamları boyunca sevgiyle çalışmalarını ve eserlerini ortaya koyarken de kaliteye, daha güzele ulaşma yönünde gayret göstermelerini arzu ediyoruz. Bu kapsamda çalışılan ortaya konulan bu tablo iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız gençleri çok seven ve onlara değer veren bir isim"

Türkiye'nin sanat ve sporda dünyanın her noktasında başarıyla temsil edileceğine inandığını belirten Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri çok seven ve onlara değer veren bir isim. Bu anlamda da çok şanslı ve avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Son 17 yılda gençlerimizin her anlamda önü ciddi bir şekilde açıldı." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz." dedi.

"Sizlerle birlikte bu kutlu yolu daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yarınların Türkiye'sini en iyi şekilde yöneteceğine inandıklarını, gençlerin gelişimi adına bütün imkanların seferber edildiğini kaydederek şunları söyledi:

"Spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, kamplarımız ve buna benzer pek çok imkanımız gençlerimiz için. Bu çalışma sürecinde sizler, bizim en büyük çalışma arkadaşlarımızsınız. Sizlerin varlığı, katkısı çok önemli. İnşallah sizlerle birlikte bu kutlu yolu daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz. Bu yarışmada birbirinden güzel eserleri arkadaşlarımız icra ettiler. Programa iştirak eden tüm katılımcıları gönülden kutluyorum."

Kasapoğlu türkü söyledi

Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlere sürpriz yaparak sahnede türkü söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Gönül Dağı" ile "Bahçe duvarından aştım" türkülerini seslendirdi. Gençler de, Bakan Kasapoğlu'nun söylediği türkülere eşlik etti.?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:44 Kaynak: AA

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