Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası?nda temsilci gençlerle bir araya geldi-1 - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası?nda temsilci gençlerle bir araya geldi-1

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası?nda temsilci gençlerle bir araya geldi-1, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, gençlerin gençlik haftasını kutlayarak, 'İnşallah sizlerle birlikte olan yürüyüşümüz, hem gençlik haftası süresince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle ve sonrasında tüm faaliyetlerimizde devam edecek. Sizler de bu faaliyetlerin başkahramanları olarak bu kutlu yolun, bizim yol arkadaşlarımız olarak inşallah bu heyecanla, bu coşkuyla, bu yürüyüşe devam edeceksiniz' dedi.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kutlama programlarını planladıkları gibi yapamadıklarını kaydederek, 'Normal şartlar altında sizlerle burada beraber olacaktık. Bu hafta boyunca hem sizlerle hem ülkemizin dört bir yanına dağılmış diğer arkadaşlarımızın bir kısmını da buraya davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı. Ama biliyorsunuz bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli. Hiçbir şey birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi engelleyemeyecektir. Bilakis bizler her zorluğa ve karşılaştığımız sorunlara moralle, inançla, kararlılıkla yaklaşacağız ve hem engelleri kaldıracağız hem de aramızdaki bağı, aramızdaki hukuku, kardeşliği daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız' diye konuştu.

'GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ, EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞLARIMIZ?

Bakan Kasapoğlu, gençliğin gelecek yürüyüşünde kendilerinin en büyük yol arkadaşı olduğunu vurgulayarak, 'Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca, bir gün sürecinde gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız. O yüzden sizlerle beraber olmak, sizleri dinlemek, sizlerle hasbihal etmek, sizlerin görüşlerini, sizlerin önerilerini almak bizim için önemli bir sorumluluk ve önemli bir hayat tarzı. Ziyaretlerimizde olsun, programlarımızda olsun, sizlerin bu anlamdaki gözlerindeki ışık bizlere hep güç veriyor. Biz de her fırsatı, her anı sizlerle buluşma adına, sizlerle hasbihal etme, dertleşme adına bir imkan görüyoruz. Rabbim bu imkanlarımızı arttırsın diyorum. ve inşallah en kısa zamanda yine sizlerle bir araya gelme ümidimi, duamı yineliyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında örnek çalışmalar yaptığını belirterek, 'Her birinizi tebrik ediyorum. Gönüllü olarak yaklaştığınız halkımızın tüm fertlerine, gençlerimize, büyüklerimize olan sevginiz, saygınız bizleri hem mutlu kıldı, hem duygulandırdı. Bu yüzden sizlerdeki bu çaba, sizlerdeki bu güzel niyet, güzel kalp olduğu müddetçe bizim geleceğe olan yürüyüşümüz, bugünlere ve yarınlara olan umutlarımız her daim diri olacaktır. Bu anlamda koyduğumuz hedefleri de inşallah her geçen gün daha yukarılara taşımanın inancını ve kararlılığını yaşayacağız' dedi.

'EZANLARIMIZA, İSTİKBALİMİZE HİÇBİR ŞEKİLDE MANİ OLAMAYACAKLAR?

Bakan Kasapoğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında 2 kişinin şehit olmasına ilişkin şunları söyledi;

'Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; iyilikle kötülük her zaman karşı karşıya. İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, hakla batılın kavgası devam etti ve devam edecek. Ben bu anlamda hain odakların, terör şebekelerinin, örgütlerinin hedefiyle şehit edilen iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, ailelerine ve siz değerli gönüllü gençlerimize sabrı cemil temenni ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu şanlı bayrağa, bu ay yıldıza hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Ezanlarımıza, istiklalimize, istikbalimize hiçbir şekilde mani olamayacaklar. Siz değerli gençlerimizin bu gönlü zengin ekibimizin, arkadaşlarımızın yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Bilakis biz saflarımızı sıklaştıracağız, sizlerle olan gönül birliğimizi güçlendireceğiz ve yol arkadaşları olarak, yoldaşlar olarak hem yürüyüşümüzü güçlendireceğiz, hem saflarımızı sıklaştıracağız, hem de 'insanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır' ilkesiyle her gün nasıl daha fazla üretiriz, nasıl daha fazla insana katkı sağlarız, iyilik yaparız, bunun gayreti içerisinde olacağız. Sadece bugünler için değil, sadece bu süreç için değil, her daim her türlü imkanımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere, sizlerin hizmetine sunmanın çabasını göstereceğiz.?

'İNANIYORUZ Kİ YARINLARIN TÜRKİYE'Sİ ÇOK ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK?

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan tüm tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerin hakikaten her zaman en büyük destekçisi. Gençlerimizin seçme ve seçilme haklarından tutun, üniversitelerimizle ilgili, yurtlarımızla ilgili, spor imkanlarımızla ilgili pek çok alanda, pek çoğunuzun hatırlayamadığı bir süreçten geliyor Türkiye. Bugün geldiğimiz noktada yurtlarıyla, üniversiteleriyle, imkanlarıyla, gençlerimizin seçme ve seçilme yaşının düzenlenmesi ve hem de her alanda ortaya koyulan katılımcı felsefeyle sizler bunun en büyük şahidisiniz. Bizler de inşallah sizlerle birlikte bu çıtayı her gün daha ileri taşıyacağız. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çok çok daha güçlü olacak. Bizler, sadece bu ülkenin bu milletin umudu değiliz, insanlığın umuduyuz bu ruhla çalışacağız. Hiçbir kötü odağa teslim olmayacağız. Teslim olmadığımız gibi onlar bizi hiçbir şekilde motivasyon anlamında çökertemeyecekler' şeklinde konuştu.

'DAHA ÇOK OKUYACAĞIZ, DAHA ÇOK DİNLEYECEĞİZ, DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ?

Bakan Kasapoğlu, gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunurken, 'Vakit en büyük imkanlarımızdan, en büyük nimetlerden bir tanesi tıpkı sağlık gibi. Sağlığın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi hangi büyüklükte bir ekonomiye sahip olursa olsun bir sağlık sorunu karşısında tamamıyla kitlenmiş durumda. O yüzden sağlığınızı hem fiziki anlamda hem ruhsal anlamda hem de sosyal anlamda koruma adına tüm güzel olan imkanları değerlendireceğiz. Gönül dünyamızı, ruh dünyamızı takviye etme adına daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok konuşacağız İmkanlarımızın hepsi sizler için, çünkü sizler insanlığın umudu olan genç arkadaşlarımızsınız. Tekrar Gençlik Haftanızı kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. ve inşallah 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla, demokrasimize, milli irademize ve yüksek adalet anlayışımıza sadakatle ve her zaman çıtaları yükseltme ilkesiyle, motivasyonuyla yarınlara birlikte diyorum' ifadelerini kullandı.

TEMSİLCİ GENÇLER ÇALIŞMALARINI ANLATTI, TÜRKÜ SÖYLEDİ, ŞİİR OKUDU

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından gençler söz aldı ve unutamadıkları gönüllülük deneyimlerini, geleceğe dair hayallerini, proje ve çalışmalarını anlattılar.

Buluşmada gençlerden bazıları türkü söyledi ve şiir okudular. Bakan Kasapoğlu ise gençleri alkışlayarak tebrik etti.


- Ankara
Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası?nda temsilci gençlerle bir araya geldi-1 - Son Dakika

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