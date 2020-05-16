Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftasında temsilci gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftasında temsilci gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftasında temsilci gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla buluştu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, gençlerin gençlik haftasını kutlayarak, "İnşallah sizlerle birlikte olan yürüyüşümüz, hem gençlik haftası süresince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle ve sonrasında tüm faaliyetlerimizde devam edecek. Sizler de bu faaliyetlerin başkahramanları olarak bu kutlu yolun, bizim yol arkadaşlarımız olarak inşallah bu heyecanla, bu coşkuyla, bu yürüyüşe devam edeceksiniz" dedi.


"Bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli"


Bakan Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle kutlama programlarını planladıkları gibi yapamadıklarını kaydederek, "Normal şartlar altında sizlerle burada beraber olacaktık. Bu hafta boyunca hem sizlerle hem ülkemizin dört bir yanına dağılmış diğer arkadaşlarımızın bir kısmını da buraya davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı. Ama biliyorsunuz bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli. Hiçbir şey birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi engelleyemeyecektir. Bilakis bizler her zorluğa ve karşılaştığımız sorunlara moralle, inançla, kararlılıkla yaklaşacağız ve hem engelleri kaldıracağız hem de aramızdaki bağı, aramızdaki hukuku, kardeşliği daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız" diye konuştu.


"Gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız"


Gençliğin gelecek yürüyüşünde kendilerinin en büyük yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca, bir gün sürecinde gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız. O yüzden sizlerle beraber olmak, sizleri dinlemek, sizlerle hasbihal etmek, sizlerin görüşlerini, sizlerin önerilerini almak bizim için önemli bir sorumluluk ve önemli bir hayat tarzı. Ziyaretlerimizde olsun, diğer faaliyetlerimizde, programlarımızda olsun, sizlerin bu anlamdaki gözlerindeki ışık bizlere hep güç veriyor. Biz de her fırsatı, her anı sizlerle buluşma adına, sizlerle hasbihal etme, dertleşme adına bir imkan görüyoruz. Rabbim bu imkanlarımızı arttırsın diyorum. ve inşallah en kısa zamanda yine sizlerle bir araya gelme ümidimi, duamı yineliyorum" ifadelerini kullandı.


Kasapoğlu, gönüllü gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında örnek çalışmalar yaptığını belirterek, "Her birinizi tebrik ediyorum. Gönüllü olarak yaklaştığınız halkımızın tüm fertlerine, gençlerimize, büyüklerimize olan sevginiz, saygınız bizleri hem mutlu kıldı, hem duygulandırdı. Bu yüzden sizlerdeki bu çaba, sizlerdeki bu güzel niyet, güzel kalp olduğu müddetçe bizim geleceğe olan yürüyüşümüz, bugünlere ve yarınlara olan umutlarımız her daim diri olacaktır. Bu anlamda koyduğumuz hedefleri de inşallah her geçen gün daha yukarılara taşımanın inancını ve kararlılığını yaşayacağız" dedi.


"Ezanlarımıza, istiklalimize, istikbalimize hiçbir şekilde mani olamayacaklar"


Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında 2 kişinin şehit olmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:


"Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; iyilikle kötülük her zaman karşı karşıya. İyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, hakla batılın kavgası devam etti ve devam edecek. Ben bu anlamda hain odakların, terör şebekelerinin, örgütlerinin hedefiyle şehit edilen iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, ailelerine ve siz değerli gönüllü gençlerimize sabrı cemil temenni ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu şanlı bayrağa, bu ay-yıldıza hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Ezanlarımıza, istiklalimize, istikbalimize hiçbir şekilde mani olamayacaklar. Siz değerli gençlerimizin bu gönlü zengin ekibimizin, arkadaşlarımızın yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Bilakis biz saflarımızı sıklaştıracağız, sizlerle olan gönül birliğimizi güçlendireceğiz ve yol arkadaşları olarak, yoldaşlar olarak hem yürüyüşümüzü güçlendireceğiz, hem saflarımızı sıklaştıracağız, hem de 'İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır' ilkesiyle her gün nasıl daha fazla üretiriz, nasıl daha fazla insana katkı sağlarız, iyilik yaparız, bunun gayreti içerisinde olacağız. Sadece bugünler için değil, sadece bu süreç için değil, her daim her türlü imkanımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere, sizlerin hizmetine sunmanın çabasını göstereceğiz."


"İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çok çok daha güçlü olacak"


Türkiye'nin dört bir yanına yapılan tüm tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız, sizlerin hakikaten her zaman en büyük destekçisi. Gençlerimizin seçme ve seçilme haklarından tutun, üniversitelerimizle ilgili, yurtlarımızla ilgili, spor imkanlarımızla ilgili pek çok alanda, pek çoğunuzun hatırlayamadığı bir süreçten geliyor Türkiye. Bugün geldiğimiz noktada yurtlarıyla, üniversiteleriyle, imkanlarıyla, gençlerimizin seçme ve seçilme yaşının düzenlenmesi ve hem de her alanda ortaya koyulan katılımcı felsefeyle sizler bunun en büyük şahidisiniz. Bizler de inşallah sizlerle birlikte bu çıtayı her gün daha ileri taşıyacağız. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çok çok daha güçlü olacak. Bizler, sadece bu ülkenin bu milletin umudu değiliz, insanlığın umuduyuz bu ruhla çalışacağız. Hiçbir kötü odağa teslim olmayacağız. Teslim olmadığımız gibi onlar bizi hiçbir şekilde motivasyon anlamında çökertemeyecekler" şeklinde konuştu.


"Daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok konuşacağız"


Bakan Kasapoğlu, gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunurken, "Vakit en büyük imkanlarımızdan, en büyük nimetlerden bir tanesi tıpkı sağlık gibi. Sağlığın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi hangi büyüklükte bir ekonomiye sahip olursa olsun bir sağlık sorunu karşısında tamamıyla kitlenmiş durumda. O yüzden sağlığınızı hem fiziki anlamda hem ruhsal anlamda hem de sosyal anlamda koruma adına tüm güzel olan imkanları değerlendireceğiz. Gönül dünyamızı, ruh dünyamızı takviye etme adına daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok konuşacağız İmkanlarımızın hepsi sizler için, çünkü sizler insanlığın umudu olan genç arkadaşlarımızsınız. Tekrar Gençlik Haftanızı kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. İnşallah 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla, demokrasimize, milli irademize ve yüksek adalet anlayışımıza sadakatle ve her zaman çıtaları yükseltme ilkesiyle, motivasyonuyla yarınlara birlikte diyorum" ifadelerini kullandı.


Temsilci gençler çalışmalarını anlattı, türkü söyledi, şiir okudu


Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından gençler söz aldı ve unutamadıkları gönüllülük deneyimlerini, geleceğe dair hayallerini, proje ve çalışmalarını anlattı. Buluşmada gençlerden bazıları türkü söyledi ve şiir okudular. Bakan Kasapoğlu ise gençleri alkışlayarak tebrik etti. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftasında temsilci gençlerle bir araya geldi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi         
15:52
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı         
15:40
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı         
14:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 19:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftasında temsilci gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]