Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerinde sağlık çalışanları için 850 bin maske ürettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerinde sağlık çalışanları için 850 bin maske ürettik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerinde sağlık çalışanları için 850 bin maske ürettik

6 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde sağlık çalışanlarına maske üretmek için büyük bir özveriyle çalışıldığını, şu ana kadar 850 bin maskenin üretilerek dağıtıldığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu: Gençlik merkezlerinde sağlık çalışanları için 850 bin maske ürettik, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde sağlık çalışanlarına maske üretmek için büyük bir özveriyle çalışıldığını, şu ana kadar 850 bin maskenin üretilerek dağıtıldığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinde siper maske üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinin bir kez daha dayanışmanın anlamının daha güçlü bir şekilde hatırlanmasını sağladığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz, her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de 'biz de varız' dediler. Gönüllü gençlerimiz ve bakanlık personellerimiz her fırsatta olduğu gibi maske üretiminde de ortak çalışmalarla önemli başarılar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Devlet ve millet olarak Covid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Gençlik merkezlerimiz de salgın sürecinin başından itibaren yoğun mesai harcayarak sağlık çalışanlarımız için siper maske üretiyor. Bu kapsamda ilk olarak 81 ilde pilot Gençlik Merkezleri belirlendi. Hem 3 boyutlu yazıcılar hem de '10 parmağımda 10 marifet atölyesi' ile siper maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler ve gençlik merkezi personellerinin çalışmaları ile günlük yaklaşık 40 bin siper maske üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Gençlik Merkezlerinde şu ana kadar 850 bin maskenin üretilerek sağlık çalışanlarına dağıtıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "1 milyon maskeye çok kısa zamanda ulaşacağız. Bu kapsamda bu anlamlı çalışmalarda yer alan personellerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu günleri devlet millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.


Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:13 Kaynak: DHA


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