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Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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