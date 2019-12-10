Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek...
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek... - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek...

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek..., System.String[]

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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Gençlik Projelerinde destek başvuruları sonuçlandı! 17,5 milyon lira verilecek
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