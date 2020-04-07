Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina... - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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