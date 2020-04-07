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Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:08 Kaynak: AA
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