Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun için "Gençlik ve Spor Yatırımları" projesi protokolünü imzaladı - Son Dakika

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun için "Gençlik ve Spor Yatırımları" projesi protokolünü imzaladı

Bakan Kasapoğlu: "Çotanak Stadyumu'nun, Giresunumuz için, Türkiye'miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

"Spor altyapımızı, gençlik altyapımızı inşallah el birliği ile daha yukarılara taşıyacağız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik altyapımızı inşallah el birliği ile daha yukarılara taşıyacağız. Bizim hizmet anlayışımızda üretmek var, taş üstüne taş koymak var ve o yüzden inşallah bu eser siyasetini yine el birliğiyle sizlerle birlikte daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Giresun'a yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili kentin idarecileri ile bir araya gelinerek, 'Gençlik ve Spor Yatırımları' protokolüne imza atıldı. Bakanlığın genel merkezinde gerçekleşen protokole Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il başkanları katıldı.

"En hassas olduğumuz konu sporcularımızın sağlığı"

Yeni açılan Giresun Çotanak Stadyumu'ndan övgü ile bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki stadyumlarının bakımlarını da yakından takip edeceklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye dünyanın en modern spor tesislerine sahip. Bunlardan bir tanesi de stadyumlar. İşte geçtiğimiz hafta en yeni stadyumumuzun fiili olarak açılışı gerçekleşti. Giresunumuz için Çotanak Stadyumu, Türkiye'nin en yeni en modern stadyumu olarak ben Giresunumuz için, Türkiye'miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en uygun zamanda yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile açacağız resmi olarak da. Tabii stat sadece Giresun için değil, ülkemiz için de önemli bir prestij ve eser Türk sporuna, futboluna çok anlamlı hizmetleri olacağını da inanıyoruz.

Statlardan bahsederken özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle yapılıyor, inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere ve ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsilerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli bir takım dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesile ile hatırlatmak istiyorum. Biz bu nedenle de bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları da başlattık. İlgili tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Bunu özellikle tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum."

"Bu şehrin havasını solumak, suyunu içmek, çok kıymetli"

Giresun şehrine yeni spor tesisleri eklemeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şu cümleler sürdürdü:

"Bugün günlerden Giresun diyoruz. Giresun hakikaten kültürü ile, tabiatı ile, üretimi ile, tarihi ile ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi. Bu şehrin havasını solumak, suyunu içmek, çok kıymetli insanları ile hasbihal etmek ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk. Türkiye olarak her alanda iddiası olan bir ülkeyiz. Bu iddiamızı her geçen gün daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. 83 milyonla birlikte Türkiye'miz için umudu olan, ülkemizden umudu olan bir gönül coğrafyamız var. O yüzden bizler için güçlü olmak, güçlü yarınları inşa etmek bir tercihten öte bir sorumluluk bir zorunluluk. Ülkemizi imar ederken, ihya ederken sadece bir takım kesimlere değil, tüm insanımıza hizmet etmeyi, her insanımıza değer vermeyi şiar edindik.

Giresun'da 2002 öncesi yurtlara baktığımızda bir öğrenci yurdu varken bugün 11 tane yurt var. Bir gençlik merkezi varken bugün 4 gençlik merkezi var. İnşallah bugünkü protokolle Giresun'umuzda gençlik merkezi kalmayan ilçemiz kalmayacak. Yine 13 spor tesisini 40'a yükselttik. Bugün onlara yenileri ekleyeceğiz ve spor altyapımızı, gençlik altyapımızı inşallah el birliği ile daha yukarılara taşıyacağız. Bizim hizmet anlayışımızda üretmek var, taş üstüne taş koymak var ve o yüzden inşallah bu eser siyasetini yine el birliğiyle sizlerle birlikte daha yukarılara taşıyacağız."

"Tüm branşlar bizim için değerli"

Sporun bir hayat aktivitesi olması gerektiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ben bu vesile ile tüm tesislerimizin Giresun için, ilçelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünkü törenimizde hem stadın yanındaki sporcu kamp eğitim merkezimizi, 2 adet yüzme havuzumuzu ve 9 adet gençlik merkezimizi, yine şehir merkezinde inşası devam eden gençlik merkezinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve bununla birlikte nizami sahalarımız ve 3 adet spor salonumuz, 10 adet antrenman salonlarımız ve bununla birlikte çim yüzeyle sahalarımız, tenis kortları, basketbol alanları, 10 bin pota kapsamında 151 basketbol alanımızı da Giresun'umuza kazandıracağımızı ifade etmek istiyorum. Tüm yatırımlarımız Giresun'umuz için, gençlerimiz için sporcularımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tesislerimizi halkımızın 7/24 kullanımına açtık. Sporun sadece boş zaman değil, planlanmış bir şekilde hayat aktivitesi olması gerektiğini her daim ifade ediyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyamız, tüm vilayetlerimizde olduğu gibi Giresun'umuz için de geçerli. Tüm halkımızı bu anlamda tüm çalışmalarımıza seferberliklerimize katılmaya davet ediyorum. Tüm branşlar bizim için değerli ve Giresun'da inanıyoruz ki pek çok branşta yetenekli gençlerimiz var sporcularımız var. Onlar da inşallah yarınların şampiyonları olarak hem ilimizi hem hem ülkemizi güçlü bir şekilde temsil edecekler."

Enver Ünlü: "Gençlerimiz bu tesislerde geleceğe emin adımlarla yürüyecekler"

Giresun şehrine yeni tesisler kazandırmak için çalıştıklarını belirten Giresun Valisi Enver Ünlü ise düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Bugün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla Bakanımızın, Giresun ziyaretinde verdiği müjdelerle ilgili talimatlarını yerine getirdik. Protokollerin hazırlıklarını belediye başkanlarımızla ve Gençlik Spor İl Müdürümüzle hazırladık. Bakanımızın verdiği müjdelerle ilgili bugün protokol hazırlamak için bakanlık makamındayız. Bu yeni tesisler, her ilçemizde sizlerin bir gençlik merkezi bulunması arzusu, her ilçemizde sentetik yüzeyli bir çim saha bulunması, yüzme havuzlarıyla ilgili ve 81 ilimizde yüzme bilmeyen çocuk kalmasın projeniz doğrultusunda çalışmalarımızı 7/24 pandemi koşulları içerisinde devam ettiriyoruz. İnşallah pandemi koşulları hafifler hafiflemez bu konularda daha da hızlı bir şekilde faaliyet göstereceğimizi, etkinliklere başlayacağımızı arz etmek istiyorum huzurlarınızda."

"Sizlerin bizlere verdiği desteğe layık olmaya çalışacağız"

Verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini de sunan Vali Ünlü, "Biz biliyoruz ki gençlerimiz bu tesislerde çok daha güzel yarınlara kendilerine güvenerek, geleceğe emin adımlarla yürüyerek hazırlanacaklar. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimiz inşallah biraz sonra protokollerini imzalayacağız gençlik merkezlerinde yetişecekler. Biz sizlerin bizlere verdiği desteğe layık olmaya çalışacağız. Spor tesislerimizin çok daha güzelleri yapılıyor sizlerin destekleri ile. Zarar gören tesislerimiz onarılıyor. Ben bir kez daha ilimiz adına size ve değerli teşkilatınıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Giresun'un geçmişten bugüne bir spor şehri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bende bütün belediye başkanlarımız gibi çok çok heyecanlıyım Çok çok teşekkür ediyorum Bakanım, nezdinizde Cumhurbaşkanı'mıza, sizlere, ekibinize, genel müdürlerimize. Giresun aslında çok ciddi bir spor geçmişine sahip olan bir şehirdir. Bununla alakalı da bizim bir takım çalışmalarımız var çünkü bizim ilk kulübümüz 1920'li yıllarda kurulmuştur. 1900'lü yıllarında başlarında itibaren kurulmuş bir çok kulüplerimiz var sporcularımız var. Ne yazık ki bu spor kültürümüzü çok fazla ön plana çıkaramadık ama sizlerin desteğiyle, ilgisiyle çok ciddi şekilde gençlerimize hem kültürü aktararak hem de bu tesislerden faydalanmasını sağlayarak daha güzel daha başarılı bir spor tarihine imza atacak bir Giresun hedefliyoruz. Ben tekrar emeğiniz, katkınız için şehrimiz adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum."

Protokol töreninin ardından Giresunlu idareciler beraberinde getirdikleri hediyeleri Bakan Kasapoğlu'na taktim ederek, günün anısına fotoğraf çektirdiler.