Bakan Kasapoğlu Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti
1 saat önce
- Genel görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:04 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti.
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