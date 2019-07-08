Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti

1 saat önce

- Genel görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti.

- Genel görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu Gökçetepe Milli Parkı TÜGVA lise kampını ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Spor
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