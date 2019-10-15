Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel...
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel...

Bakan Kasapoğlu: "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel...

34 dakika önce

Bakan Kasapoğlu: "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor.

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: " Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor."

Griezmann, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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