Bakan Kasapoğlu: "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel...
34 dakika önce
Bakan Kasapoğlu: "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: " Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor."
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