Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu Açıklaması

09.03.2023 11:39
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurtlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika

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