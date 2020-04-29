Bakan Kasapoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

28 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Akit TV'de katıldığı programda, dünyanın Kovid-19 ile farklı bir sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Sürekli rakamlarla gelişmiş olduğu ortaya konulan ülkelere baktığımızda bu mücadeleden ciddi yara aldıklarını görüyoruz; ABD olsun, Avrupa olsun... Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülke olarak az kaybımız var. Altyapı açısından, mücadeledeki yöntemlerle ve başarı açısından baktığımızda ülkemizin çok çok önde olduğunu, başarılı süreç yönetimini gösterdiğini hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tünelin ucundaki ışık görüldü" diyen Kasapoğlu, "Halkımızın tedbirlere saygısıyla, duasıyla inşallah az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin son 18 yılda ortaya koyduğu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve engin vizyonu sayesinde; sağlık altyapısına yönelik devasa yatırımlar, insan kaynaklarına yatırımlar; 2018'de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; kurumların, bakanlıkların eşgüdümü, her birinin ortaya koyduğu sonuç Türkiye açısından başarılı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Kovid-19 sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 700 bin kapasiteli yurtlarımız var. Yurtlarımız ülkemizin dört bir tarafına illere, ilçelere kadar yayılmış hizmet ağını ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşları misafir etmenin, bu vesileyle karantinayı uyguluyor olmanın misyonu var. Bugüne kadar sağlıklı bir şekilde onları evlerine yolcu etme şansımız oldu. Son süreçte gelen misafirlerimizi de evlerine yine sağlıkla, selametle yolcu etmeyi planlıyoruz."

Yurtların otel konforunda her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu mücadelenin çok kahramanı var. Dünyanın çok ülkesinde acı tablolar gördük. Sadece kendi vatandaşımızı değil, yabancı uyruklu misafirleri de yurtlarımızda ağırladık. Ülkemiz, dünyanın dört bir tarafına medikal yardım gönderen, el uzatan, veren el konumunda. Herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Şu an itibarıyla 62 bin 710 vatandaşın yurtlara giriş yaptığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"76 ildeki yurtlarımızda onları misafir ettik. Şu an itibarıyla 28 bin 778 vatandaşımız yurtlarımızda 14 günlük karantina sürecini yaşıyor. Evlerine yolcu ettiğimiz 33 bin 932 vatandaşımız söz konusu. Bununla birlikte 7 bin 150 sağlık çalışanımızı yine yurtlarımızda ağırlıyoruz. Hastaneleriyle, yurtlarıyla, pek çok imkanıyla ülkemizin geldiği noktayı; Sayın Cumhurbaşkanımıza millet olarak, gençlik olarak ne kadar minnet şükran duyduğumuzu ifade etsek azdır."

Liglerin durumu

Bakan Kasapoğlu, sporda ertelenen liglerin durumu konusunda federasyon ve kulüp yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve süreçle ilgili kararın ortak akılla ortaya çıkacağını dile getirdi.

Türkiye'nin vaka sayısı ve ölüm sayısına göre ligleri en erken seyircisiz oynatan, bunun yanında en erken erteleyen ülke olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; onların bu süreçteki yol haritalarını sordum. Yaptıkları çalışmalar var. İşleyen bir çalışma süreci var ama burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek UEFA ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, ortak akıl bu sürecin takvimini de belirleyecektir." diye konuştu.

Süper Lig'deki maçlar konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun ve Kulüpler Birliği Vakfının farklı planları olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Basketbol 'bizdeki durumlar farklı' diyor. Voleybol ayrı çalışma yapıyor. Takvimleri henüz netleşmiş durumda değil ama kimsenin endişesi olmasın. Sağlığı önceleyen yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonların da liglerin tamamlanması yönünde düşünceleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "UEFA da bu şekilde ifade etmiş. Sağlık göstergeleri senaryo bağlamında durumu daha net ortaya koyacaktır." diye konuştu.

Liglerin akıbeti konusunda "İnşallah hayırlı bir takvime ulaşırız" diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tüm branşlarıyla sporcularımız gururumuz ve ümidimiz; ulusal ve uluslararası platformda şanlı bayrağımızı temsil eden kahramanlarımız. Onların bu süreçte morallerinin bozulmaması için, motivasyonlarını yüksek tutma adına kendileriyle irtibatımız oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Takım futbolcularıyla toplantı yaptık. Olimpik ve paralimpik sporcularla bir araya geldik. Sporumuzla, gençlerimizle her alanda olduğu gibi ileriye, hep zirveye oynama iddiamızı diri tutacağız."

Sporun sağlık, dostluk ve barış demek olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Korona sürecinin Türk sporu açısından asla bir irtifa kaybına sebebiyet verme noktasında boşluk bırakmayacağız. Bırakın irtifa kaybını inşallah Türk sporu bu süreçten güçlenerek çıkacak. Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası 2021'e ertelendi. Sporcularımızı hazırlama adına faaliyetler devam ediyor. Gerek Tokyo'da gerek 2021 Avrupa Şampiyonası'nda pek çok başarıyı inşallah birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Son 18 yılda her alanda olduğu gibi sporda da ciddi devrim yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, ulusal ve uluslararası ölçekte Türk halkına büyük gurur yaşatma hedefleri olduğunu, bu anlamda kulüplere de önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Kulüplerin finansman, performans ve şeffaflaşma açısından süreci daha verimli değerlendirmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Her türlü imkanı seferber ettik. Tesisler ve altyapıya destek verme konusunda spor camiamızın yanındayız. Tüm branşlarda, federasyonlarıyla sporu destekleme adına her türlü imkanı bundan sonra da ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüplere yeniden yapılandırmada kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kasapoğlu, "Kurumsallık her federasyon ve kulüp açısından önemli. Bunların sağlanması şart. Üretmedikçe, finansal anlamda disipline riayet etmedikçe; yapılacak çalışmalar pansuman vasfı ortaya koyacaktır. Her zorlu süreç imkanları da beraberinde getirir. Maaşların ve bonservis ücretlerindeki düşüşü bazı kulüplerimiz gündeme getiriyor. Bu süreç derlenip toparlanma açısından önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı         
00:12
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı         
00:08
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
00:06
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi         
23:41
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor         
23:18
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
23:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir         
23:12
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek         
23:02
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor         
22:56
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum         
22:51
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?         
22:37
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir         
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması         
21:51
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı         
21:44
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 00:32:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]