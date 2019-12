Bakan kasapoğlu güreş bizim geleceğimiz - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Güreş bizim geleceğimiz

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası açılış töreni yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın katıldı.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, güreşin ata sporu olduğuna vurgu yaparak, 'Bu heyecanı sizlerle paylaşıyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Güreş herhangi bir spor değil, güreş bizim ata sporumuz. Güreş bizim geleneğimiz, aynı zamanda geleceğimiz. Özellikle ben güreşin sporumuzun en önemli saç ayaklarından biri olması vesilesiyle bizde ayrı bir yeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Pek çok sporcumuzla tüm dünyaya varan bir ünün olması bizleri sevindiren bu tablo, yeni jenerasyonun heyecan ve inançla yetişmesi bizler için mutluluğu ortaya koyuyor. Biz güreşimizin geçmişte olduğu gibi geleceğinin de parlak olduğunu görüyorum. Bu tabloda emeği olan herkese, sporcu, teknik ekip, yönetici ve ailelere teşekkür ediyorum. Güreş olimpiyat tarihinde en başarılı olduğumuz branş. En büyük sevinçlerimizi bu minderde yaşıyoruz. Güreşçilerimizle çok daha fazla gurur duyacağımıza inanıyorum' dedi.

'YAŞAR DOĞU İDEALLERİNİN PEŞİNDE OLACAĞIZ'

2020 Tokyo Olimpiyatlarının önemli bir süreç olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, 'Şu ana kadar 4 kotamız var, kota müsabakaları da devam ediyor. Ben gerek bu şampiyonada gerek kota sürecinde tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Güreş toplumun her alanında rol model olacak insanları yetiştirmesinde önemli bir branş. Güreşçilerimizin, pehlivanlarımızın kahramanlıklarıyla büyüdük, onlarla gurur duyduk. Bunu bakanlık olarak, federasyon olarak yarınlara çok güçlü bir şekilde taşıyacağız. Yaşa Doğu ideallerini ortaya koymuştu biz de bu ideallerin peşinde olacağız, gençlerimizi yetiştirmek için çabamızı ortaya koyacağız. Spor futboldan ibaret değildir. Sporumuz da gerek futbol gerek diğer branşlar her biri ayrı önemli. Spor demek, sağlık demek. Sporu tabana yayma adına her federasyonumuzla, kulüplerimizle, yerel yönetimlerimizle çok daha güçlü iş birlikleri ortaya koyacağız' ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.