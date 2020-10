Bakan Kasapoğlu: Hakkari'nin terörden, her türlü sorundan temizlendiğini görüyoruz (2) - Son Dakika

'HAKKARİ'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAMAK ADINA BURADAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası'nın açılışına katıldı. Kent Park'ta 'Rengi Hakkari'nin Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın seslendirdiği Kürtçe uzun havayı ise ilgiyle dinledi. Bakan Kasapoğlu, Hakkari'nin artık kardeşliğin, sevginin ve birliğin mesajını verdiğini belirterek, "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor. Zap Suyu artık daha coşkun akıyor. Terörden, kandan, gözyaşından arındırılmış Hakkari daha güçlü geleceğe hazırlanıyor. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hakkari'de kardeşlik ve sevgi en güzel şekilde kendisini gösteriyor" dedi.

Yarınların çok güçlü sporcularının, gençlerinin Hakkari'de yetişeceğini belirten Kasapoğlu, "Bizler el birliğiyle de bu güzel tablonun daha güçlü olması için destek vereceğiz. Bu güzel şehir çok serin bir coğrafyaya, güçlü potansiyele sahip. Bugüne kadar bazı engeller çıktı. Hamd olsun o engelleri bugün aştık. İnşallah bundan sonra her alanda, raftingi, satrancı, futbolu, jimnastiği, atletizmiyle, kayağıyla inşallah güçlü sporcular buradan çıkaracağız " dedi.Kasapoğlu, Hakkari ve ilçelerinde havuzların yapılcağını ve yüzme bilmeyenin kalmamasını istediklerini kaydederek, "Hakkari ve ilçelerindeki havuzlarımız, bu anlamda en iyi hizmeti verecek. Gençlik merkezlerimizde sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Bilimde, sanatta ve her alanda güçlü gençlerimiz var. Bu tertemiz gençlerimizi inşallah yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Haluk Dursun hocamızın tabiriyle Hakkari'nin kuzularını, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak adına buradayız. Milletten aldıkları kaynakları desteği, milletten aldıkları kaynakları millete silah olarak doğrultanlara, gözyaşı olarak, kan olarak bedel ödetenlere inat bundan sonra hiçbir kuzumuzu çakallara kaptırmama adına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve çok daha güçlü bir şekilde bu mesajı haykıracağız "diye konuştu.'BİZİM MESAJIMIZ; BARIŞ, SEVGİ'Kasapoğlu, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kötülerle mücadele ettiklerini de belirterek konuşmasını şöyle sordürdü: "Zulme karşı duruşumuza, mazlumların yanında oluşumuza kastediyorlar. Ama hiçbir şekilde zulme karşı duruşumuza, dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumların yanında yer alışımıza bugüne kadar mani olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar. Bu aziz millet 18 yıl boyunca hak davanın yanında dimdik ve güçlü bir şekilde durdu. İnanıyoruz, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde duracak. Milletimizin aydınlık yarınlara olan o güçlü yürüyüşü daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim mesajımız; barış, sevgi mesajı, bizim mesajımız şefkatin, merhametin mesajı. O yüzden bugün buradayız. Spor bu mesajları ortaya koymanın en güçlü unsurlarından biri. Zap Suyu'nda rafting şampiyonası ilk kez düzenleniyor. Emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Hakkari'de yapacağımız destekler kış sporlarında, doğa sporlarında önemli bir merkez haline getireceğiz."'HER ALANDA SPOR POTANSİYELİMİZ VAR'Kasapoğlu, yapılacak yatırımlarla Hakkari'yi kış turizminin destinasyon merkezlerinden biri haline getireceklerini dile getirerek, "Hakkari'nin balını, ters lalesini, suyunu daha çok konuşacağız. Balımıza zehir katmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz. Hakkari'nin çok yakın geleceğinde birer birer yükselen tesislerimiz ve takımlarımızla her alanda spor potansiyelimiz var. İnanıyoruz ki terörün kör karanlığının dibe vurduğu bu günleri, bu fırsatları, bu sunulmuş imkanları el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışmamız lazım. Kardeşliğimize birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize mani olmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. Balımıza zehir katmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Bu toprağın o güzel çiçeklerini kurutmasın" diye konuştu.Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN