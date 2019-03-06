Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Halı Saha Açılışına Katıldı

Bakan Kasapoğlu, Halı Saha Açılışına Katıldı

51 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'nun kaleye şut çekmesi DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halı saha açılışına katıldı.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
Bakan Kasapoğlu'nun kaleye şut çekmesi
DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halı saha açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Dicle, Güncel
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