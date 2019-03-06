Bakan Kasapoğlu, Halı Saha Açılışına Katıldı
51 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'nun kaleye şut çekmesi DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halı saha açılışına katıldı.
- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
Bakan Kasapoğlu'nun kaleye şut çekmesi
DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle
'de halı saha açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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