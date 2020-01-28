Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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