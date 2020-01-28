Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.