Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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