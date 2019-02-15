Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Hatay Stadı Bu Yıl Tamamlanacak

Bakan Kasapoğlu Hatay Stadı Bu Yıl Tamamlanacak

52 dakika önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 bin kişi kapasiteli Yeni Hatay Stadı ve 3 bin 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu'nun bu yıl tamamlanarak Hatayspor ve Hataylıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu Hatay Stadı Bu Yıl Tamamlanacak, System.String[]


GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 bin kişi kapasiteli Yeni Hatay Stadı ve 3 bin 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu'nun bu yıl tamamlanarak Hatayspor ve Hataylıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden 25 bin kişi kapasiteli Hatay Stadı ve 3 bin 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu inşaatlarını inceledi.

Hatayspor tesislerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından stat ve kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Amacımız; Hatayımızı sporda ve gençlik alanında çok daha yukarılara taşımak. Bu vesileyle 2002 yılından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Hatay Stadı inşaatı da bizim devam eden inşaatlarımızdan biri. Bunun da müjdesini sevinçle size ifade edebilirim, bu yıl içerisinde Hatay Stadı'nı tamamlayarak Hatayspor'un, Hatay'daki spor camiamızın kullanımına açacağız. Antrenman salonlarını da burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaşayan bir stat olmasını temenni ediyoruz. Halkımızın her daim kullanabileceği, gelebileceği, sadece maç günlerinde değil, her zaman kullanılabilecek bir stat olmasına yönelik de projelerimiz var. Amacımız tüm tesislerimizin 724 açık olması. Bu anlamda ülke genelinde pek çok yerde tesislerimizin 724 açık olmasına yönelik projelerimiz var. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın gençlerimizin hizmetine 724 açık olmasına yönelik çalışmalarımız var, hızla devam ediyor. Halkımıza sporu her daim erişebilir kılmak adına tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şu müjdeyi de paylaşmak istiyorum, 3 bin 500 kişilik olarak planladığımız spor salonu da pek çok açıdan tamamlandı. İnşaatın hızlandırılması talimatını verdik, bu yıl içerisinde onu da sporcularımızın, gençlerimizin ve Hatay halkımızın hizmetine açacağımızı ifade etmek istiyorum dedi.

Daha sonra Antakya Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, kendisini karşılayan Mehteran takımıyla marş, gençlerle türkü söyledi ve gençlik merkezlerinde üretilerek halka dağıtılan doğa dostu çantaların hazırlandığı atölyede dikiş makinesinin başına geçti. Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezi ziyaretinin ardından Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde programına devam etti. - Bozokhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:52 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Hatayspor, Hatay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş - Malatyaspor Maçında Cüneyt Çakır, VAR'a Bakıp Adem Büyük'e Kırmızı Kart Gösterdi Jeremain Lens, Şenol Güneş'i Çıldırttı!

Rus Futbolcu Konstantin Yurchik'in Annesi Vladimir Putin'e Mektup Yollayınca, Zenit Transfer Teklifinde Bulundu Mauro İcardi'nin Kız Kardeşinden Wanda Nara'ya Olay Tepki!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Hatay Stadı Bu Yıl Tamamlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]